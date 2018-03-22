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中央社

房市不悲觀 調查：看跌者降至約3成

中央社2018/03/22 13:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北22日電）房仲調查今年下半年網友購屋意願，結果看跌房價者約3成，較2016年調查結果大減一半，但卻又有近7成網友不認為今年是購屋佳機，但想買房者卻高達84%，顯示網友處於躇躊狀態。

全國不動產針對網友進行2018年下半年購屋意願調查，發現看跌未來房價走勢比例僅29.7%，且看好房價上漲的人更達近半數的42.4%，顯示民眾對房價不悲觀。但調查也顯示，69.3%的網友認為今年不是進場購屋佳機，但卻有高84.3%的網友仍想買房，顯示買方既期待又怕受傷害。

調查顯示，42.4%受訪者認為想購屋的區域未來房價會續漲，與2016年同期調查相比，比例增加一倍。至於認為持平者有27.9%；但看跌者只剩29.7%，和2016年調查時近7成看屋民眾認為房價續跌的比例明顯減少一半以上。

值得注意的是，2016年這項調查揭露出首購族比例達38.5%，高於換屋族的32.2%，但今年卻翻轉成換屋比例以45.3%居冠，勝過首購族33.5%。全國不動產總經理石吉平分析，主因在於換屋族受惠於過去房市多頭房價上漲所賜，相對有較多的資金可作為自備款及裝潢預算，但首購族由於購屋經驗不足對於進場時機較為卻步。

調查發現，36.3%受訪者感受到屋主與建商對價格不再堅持，逐漸軟化；此外也有26.9%的網友認為，不動產相對於金融商品更保值抗跌，更有24.9%的人認為房價已經跌好跌滿，可以進場。

石吉平強調，從這次調查發現，受訪者不再悲觀看房市，且對於房市景氣敏感的換屋族、置產族也有意願購屋，預估今年全年房市交易量穩定增長，交易量有機會比去年再增一成，在餘屋出清壓力下，中古屋、新成屋價格將呈現持平。

石吉平觀察房價方面，六都住宅行情漲跌幅變化不大，行情趨於穩定狀態，今年房市至少沒有利空消息，就代表是利多。

全國不動產從3月5日到14日進行網路問卷調查，回收1198份有效問卷，在信心水準95%之下，抽樣誤差正負3%。(編輯：陳永昌)1070322

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