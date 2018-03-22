房市不悲觀 調查：看跌者降至約3成

（中央社記者韋樞台北22日電）房仲調查今年下半年網友購屋意願，結果看跌房價者約3成，較2016年調查結果大減一半，但卻又有近7成網友不認為今年是購屋佳機，但想買房者卻高達84%，顯示網友處於躇躊狀態。

全國不動產針對網友進行2018年下半年購屋意願調查，發現看跌未來房價走勢比例僅29.7%，且看好房價上漲的人更達近半數的42.4%，顯示民眾對房價不悲觀。但調查也顯示，69.3%的網友認為今年不是進場購屋佳機，但卻有高84.3%的網友仍想買房，顯示買方既期待又怕受傷害。

調查顯示，42.4%受訪者認為想購屋的區域未來房價會續漲，與2016年同期調查相比，比例增加一倍。至於認為持平者有27.9%；但看跌者只剩29.7%，和2016年調查時近7成看屋民眾認為房價續跌的比例明顯減少一半以上。