華航招實習空服員 勞動部:不適用責任制

（中央社記者吳欣紜台北22日電）華航招募實習空服員，外界質疑實習空服員將適用勞基法責任制條款，勞動部今天說，實習不是純然僱用，不允許實習計畫的人員適用責任制。

中華航空昨天表示，將與4所學校產學合作，首次招募24名實習空服在華航短程區域航線服務，此公告遭質疑是「假實習真僱用」，引起外界爭議。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛今天表示，是否為實習應從學校和企業間是否有認定的產學合作關係及學生能否達到做中學、學中做目的等前提來界定，實習計畫分為許多態樣，有的是純粹實習、有的是在學程設計中包含實作部分。