中捷招考僅面試 市府：延攬具經驗人員

國民黨團書記長李中表示，去年中捷的人員招募是採筆試加上面試，而今年卻變成「公開延攬」，考試僅需面試，資格限定上，在同業有3年以上經驗或是5年相關領域經驗，造成剛畢業的年輕人根本欲入無門。

台中市議會國民黨團今天上午召開「留住人才，公平考試」記者會，多位國民黨籍台中市議員舉牌高呼，要求市府公平、客觀的招考正當、適用的人才。

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中捷運公司人員招考僅採「面試」，遭質疑黑幕重重。台中市政府回應，這次招募延攬已具相當經驗的軌道從業人員，可不用再投入大量時間、金錢培訓，發揮最大效益。

國民黨團執行長顏莉敏指出，如果2天的面試時間以8小時做基礎，如果300人報名，每人僅有3.2分鐘可口試，這麼短的時間可以問出什麼專業程度。

市議員黃馨慧表示，北捷、高捷、桃捷都需兩階段筆試、面試，中捷竟只有面試，難道「只要有好關係，什麼都沒關係」。

市府交通局長王義川回應表示，招募95位中高階人員，條件須具備軌道專業經驗，包括北高及高鐵等專業人才都歡迎，與一般基層人員不同，因此決定甄選不採筆試，而先審查學經歷，再進行面試，選出最適合人才，過程公開透明。

他說，一般筆試並無法測試經驗及專業技術，透過專家學者以面對面問答的方式，可觀察應試者的反應能力及實務上排除系統障礙的能力。

王義川表示，下波徵才約5、6月進行，將以服務、行政、票務等基層人員為主，屆時可能會採筆試加口試的方式甄選，讓尚無軌道經驗的服務人才也有機會進入台中捷運公司服務。（編輯：唐聲揚）1070322