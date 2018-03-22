NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈年輕人太在意加班費？網友這麼說堅持同組號碼　老翁中頭獎一億元天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
鉅亨網

〈美中貿易戰〉北京若報復川普貿易戰 可從這7大要害

鉅亨網2018/03/22 13:22
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國總統川普預計在 23 日凌晨針對中國的「經濟侵略」簽署備忘錄，第一步制裁方式，就是對中國產品課稅，規模上看 600 億美元，屆時中國也不會善罷干休，很可能報復反擊，而美國最有可能被當作目標的項目包括七大項。

１、農產品：農業是美國少數對中國貿易順差的部門，值得關注的是，中國為美國黃豆的最大買家，去年進口了 146 億美元，中國官媒旗下的《環球時報》已率先開嗆，點名美國黃豆就是頭號報復對象。另外玉米、豬肉‘高粱也將受嚴重衝擊。

2、外匯：中國若出手干預讓人民幣貶值，將使中國出口更有利，對抗美國關稅，而操縱匯率正好是川普最為抨擊中國的事。

3、美元資產：中國是美國第一債權國，減持美債也可能是報復選項，一旦中國大規模拋售美元資產，將對美國金融穩定造成影響。

4、科技業：川普這次關稅目的就是保護美國公司智財權，但美國科技公司如蘋果、戴爾、英特爾等，皆高度仰賴中國製造，若習近平對科技業展開行動，將釀成全球大災難。

5、消費性產品：歐盟為報復川普，正考慮對美國哈雷機車、Levis 牛仔褲限制進口，中國也可能仿效此策略，一旦限制中國商品出口到美國，對美國的民生消費市場將有所衝擊。

6、航空業：波音日前預測，未來 20 年，中國的航空公司將花費 1.1 兆美元購買逾 7200 架新飛機，佔到全球新飛機總需求量的五分之一。如果貿易戰開打，美系的波音將成為「砧板上的魚肉」，中國可能將大筆訂單轉向歐系的空中巴士。

7、教育：美國就學人口逐漸老化，加上少子化趨勢，中國可限制學生到美國留學，讓美國學校招不到留學生，欠缺資金。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字川普習近平貿易戰中美貿易關稅報復headline
卜蜂今年營運將再攀巔峰 去...〈金管會立院備詢〉不只LI...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan