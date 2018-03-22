〈美中貿易戰〉北京若報復川普貿易戰 可從這7大要害

美國總統川普預計在 23 日凌晨針對中國的「經濟侵略」簽署備忘錄，第一步制裁方式，就是對中國產品課稅，規模上看 600 億美元，屆時中國也不會善罷干休，很可能報復反擊，而美國最有可能被當作目標的項目包括七大項。

１、農產品：農業是美國少數對中國貿易順差的部門，值得關注的是，中國為美國黃豆的最大買家，去年進口了 146 億美元，中國官媒旗下的《環球時報》已率先開嗆，點名美國黃豆就是頭號報復對象。另外玉米、豬肉‘高粱也將受嚴重衝擊。

2、外匯：中國若出手干預讓人民幣貶值，將使中國出口更有利，對抗美國關稅，而操縱匯率正好是川普最為抨擊中國的事。