金管會擬限縮銀行業委託書徵求

顧立雄答詢表示，金管會現行機制會對持股10%的大股東進行適格性審查，但若有一些股東持股沒有超過10%，藉由委託書的徵求，控制超過10%股權，規避金管會對大股東適格性的審查，金管會要研議這部分要如何來做。

顧立雄以三信商銀案為例指出，張綱維對三信商銀持股約4%，但他透過不同的轉投資公司，讓每一戶徵求3%的股份，因此，張綱維徵求的股份超出金管會對大股東適格性審查門檻10%甚多，張綱維透過委託書的徵求，控制三信商銀高達17%股份，這樣的話，金管會的10%大股東適格性審查幾乎是崩解了。

為強化金管會對銀行大股東適格性的審查，顧立雄表示，委託書徵求擬比照銀行法的「同一關係人」，即委託書徵求上限將從「同一人」的3%，限縮為「同一關係人」。

根據銀行法，所謂同一關係人包含本人、配偶、二親等以內的血親，及以本人或配偶為負責人的企業。（編輯：張均懋）1070322