大馬春季旅展 台灣館送好康促銷

旅展期間駐馬代表章計平特別至台灣館現場慰問代表團成員，並對本次來馬獻藝的蘭陽舞蹈團、國民大戲班等表演團隊讚賞有加，更期勉全體團員把握旅展集客宣傳良機，積極將台灣之美推薦給馬來西亞的民眾。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處發表聲明說，本次台灣代表團包含民間觀光組織、旅行業、旅館業、觀光遊樂業、休閒農場及伴手禮業等46個單位及表演團體共71人前來吉隆坡參加旅展。

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）2018年馬來西亞春季旅展18日結束。今年交通部觀光局與馬來西亞旅行社業者合作，共同推出優質且優惠的多元旅遊產品，並加碼贈送多樣好禮給購買台灣旅遊產品的民眾。

同時，台灣館所安排的各項活動成功吸引人潮前往參與，並把台灣各種美食及特色文化呈現給馬來西亞的民眾，讓馬來西亞民眾對台灣有更深一層的了解。

由於2018年是台灣的「海灣旅遊年」，因此台灣館運用離島與海灣等多元旅遊特色，希望吸引更多馬來西亞朋友旅行台灣，體驗不一樣的海灣旅遊風情。

除此之外，由於馬來西亞廣大的穆斯林族群也是台灣積極推廣的潛力市場，因此台灣館中除了運用大型清真寺造型元素，並分享全台已有148個餐廳與旅館獲得「清真認證」等台灣的穆斯林友善旅遊環境資訊，希望讓穆斯林遊客到台灣旅行也能有賓至如歸的感覺。

台灣館本次運用特色美食意象─小籠包製作的大型裝置藝術，吸引場中群眾目光，展場中更實際搭出傳統街邊小吃攤，現場分享辣椒小魚乾米粉、紅豆牛奶冰與百香果愛玉等台式美味，現場吸引大批民眾排隊體驗。

此外，由於台灣一年四季都有不同的美麗花卉，現場特別打造新鮮的向日葵花牆，搭配大幅花東金針花海意象來推廣台灣的四季花海，同時也為年底台中舉辦的國際花卉博覽會熱身宣傳。

為了讓台灣觀光產品能夠不斷推陳出新，觀光局也於19日針對穆斯林與華人旅遊業者產品需求，於吉隆坡分別舉辦兩場台灣旅遊產品推廣會。

章計平也到場與相關業者互動，並希望促進台馬兩國旅遊業者加強交流，提供台灣最新旅遊資訊，以便業者持續包裝推廣台灣多元旅遊行程，讓未來一年可以邀請更多大馬的朋友旅行台灣。（編輯：王同禹）1070322