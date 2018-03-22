臉書防堵個資濫用 宣布6大改革

第二，通知受影響用戶有關不正當使用個人資料。臉書會通知受影響的用戶，包含受到thisisyourdigitallife應用程式影響的用戶。當臉書未來刪除那些不正當使用個人資料的應用程式時，也會同步通知曾使用過該應用程式的用戶。

臉書發布新聞稿表示，第一項改革是重新檢視平台。臉書會重新審查於2014年平台變更前被通過且可以接觸到大量資料的應用程式，並會全面審核有可疑活動的應用程式。如果臉書發現有開發者不正當使用用戶資料，會禁止他們繼續使用平台。

（中央社記者吳家豪台北22日電）Facebook（臉書）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天宣布6項重要改革，包括重新檢視平台、終止未被使用的應用程式取得用戶資料、限制臉書登入數據等，防止個人資料遭濫用。

第三，終止未被使用的應用程式取得用戶資料。如果用戶在過去3個月內未曾登入程式，臉書會終止該應用程式取得用戶資料。

第四，限制臉書登入數據。臉書正在更新登入功能，以減少應用程式在無須經審核程序下便可以取得的數據。新的版本只會允許應用程式取得用戶的姓名、頭像和電郵地址，其他所有資料均需通過臉書的審核。

第五，鼓勵用戶好好管理他們的應用程式。臉書過去一直都向用戶展示與他們帳號連結的應用程式，以及他們給予權限的個人資料。今後，臉書將會在更顯眼的地方展示這些訊息，並讓用戶易於管理。

第六，獎勵發現安全漏洞的用戶。臉書會擴展抓漏獎勵方案，用戶在發現開發者不正當使用用戶資料時，可以即時向臉書回報。(編輯：趙蔚蘭)1070322