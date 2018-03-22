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Me too聲音比日韓弱　 受害者習慣先自我責備

記者許維寧／專題中心2018/03/22 13:56
▲台北基督教女青年會於今日（22）發起響應#Me too聲援活動，婦權團體皆到場支持。（圖／記者許維寧攝 , 2018.03.22）
▲台北基督教女青年會於今日（22）發起響應#Me too聲援活動，婦權團體皆到場支持。（圖／記者許維寧攝 , 2018.03.22）

台北基督教女青年會（YWCA）於今（22）日舉辦響應#Me too行動聲援，呼籲受害女性停止忍受與沈默，為社會不平等發聲。

美國《時代雜誌》於今年一月選出「打破沉默者」作為2017年度風雲人物，「打破沉默者」包含去年揭露好萊塢製片哈維溫斯坦濫用權力的演藝界女性，也促使西方社會發起「#我也是」（#Me too）標籤運動，連帶揭露各行各業普遍存在的性侵害與騷擾事件。

台北基督教女青年會邀請女權運動人士、前社會局局長顧燕翎分享女權運動歷史，女性權益一路走來艱辛不易，除了守護既有成果，也盼社會能借#Me too運動打造更友善的環境。

顧燕翎感性表示：「我等這天等了五十年，我認爲這是第三波女性主義運動。」顧燕翎年輕時即受國外女性主義者啟發，以改善女性處境當做志業，終於在今年理想可能得到實現，「這是全球性的女性覺醒，我很高興能參與這個轉變。」

去年好萊塢製片哈維溫斯坦遭踢爆在影視圈施行「潛規則」，並對不願就範的女演員施以報復手段，斷其演藝之路，讓職場上權力不對等議題備受討論。而導演泰瑞吉列姆（Terry Gilliam）卻於近日反駁#Me too運動，認為潛規則純屬條件交換。

顧燕翎表示，「如果背後有其他因素，譬如可能因此失去工作，這種選擇不能算自主性選擇。」該打破的不只是職場上權力不對等，也希望資源分配更為合理，「譬如金錢把持在少數人手中，這樣的情況下當事人很難做選擇。」


▲台北基督教女青年會於今日（22）發起響應#Me too聲援活動，婦權團體皆到場支持。（圖／記者許維寧攝 , 2018.03.22）

#Me too運動旨在創造更為平等的勞動環境，也鼓勵受害者大聲說。

顧燕翎觀察，日韓已有受害者發聲，台灣肯表態的聲音則顯得較微弱。「我們的文化語境下從小聽的就是各種對女孩子的要求，受害者發生事情就先自我責備而非求助，先問自己是否穿的不對、態度不對，而不是問加害者」。

現代婦女基金會副執行長陳淑芬也表示，受暴後產生的自責心理是最深的創傷，也最難解決。「很多受害者得到的都是責罵，為什麼裙子穿這麼短、為什麼這麼笨、為什麼這麼晚回家。」陳淑芬感嘆，只要是女人幾乎都碰過性騷擾，「我們希望社會改變，唯一該道歉的是加害者而非受害者。」

面對這樣的噤聲文化，婦女救援基金會執行長范情提到，「活動的目的就是拿回話語權。」透過說出自己的處境、尋求幫助，以此找回身體的尊嚴，「最大的意義就是time’s up，受害者不再容忍。」
 

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