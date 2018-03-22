陸挖沙船在馬來西亞翻覆 船員1死14失蹤

（中央社台北22日電）一艘中國大陸挖沙船21日上午在馬來西亞麻坡附近海域發生傾覆，船上共有16名中國大陸船員、2名外籍船員，目前已有1人死亡、3人獲救，14人失蹤。

中新網引述馬來西亞中國報21日報導，馬國海事局於上午8時45分獲報，一艘名為JBB RONG CHANG 8的中國抽沙船，在巴冬丹絨多和往西12浬海域翻覆。

官員指出，目前有3人獲救，只受輕傷，另有1人證實不治，仍有14名船員失蹤，相信仍受困在船內。

他透露，搜救人員於當日下午3時在船隻翻覆現場展開初步探測時，向船隻內部敲擊，仍獲得船內回應，相信受困船員仍活著，預計未來24至48小時，船員仍能存活。