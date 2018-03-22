卜蜂董座：市場規模擴大 營運再戰新高

（中央社記者韓婷婷台北22日電）卜蜂去年營收獲利同創新高，每股EPS為5.35元，年增13.5%，董事長鄭武樾表示，今年隨著市場規模增加，有機會持續挑戰新高，今年第1季受到豬價下滑影響，預計將是營運谷底區。

鄭武樾表示，卜蜂積極調整產品結構、養殖效率、種雞、種豬培育技術都有提升，雖然今年第1季大宗穀物行情反彈，肉品價格走低，對獲利的確有些壓力，不過對於今年的營運展望很有信心，估計第1季是營運相對谷底區。

展望第2季，鄭武樾表示，第2季為傳統相對淡季，但豬價可望回溫，從過去軌跡預測清明節包括豬價及土雞價格都有機會回升，如果沒有太大意外，受惠量能增溫，預計第1季獲利應是年度谷底區。目前看來第2季生產量應該可以正常，變動因素在外在的市場價格。

鄭武樾指出，現在飼料、豆粉已經漲上來了，應該會適度反應成本，落點應會在第2季，至於豬價部份，從之前高點每公斤75元跌到60元，預估已到相對谷底區，清明節前價格可望回溫。

雲林養鴨場已取得相關執照、並展開飼養計畫，預估首批種鴨可能在2018年中養成，新設的斗六飼料廠也已於2017年第4季動工，預計將在2018年底前完工，新增的種鴨事業及飼料新廠效益可望自2019年開始貢獻營收。

針對股利分配，鄭武樾說，希望優於去年水準，市場預期，以去年配發率65%預估，每股現金股利約可望配發在3元到3.5元。

美中貿易戰即將開打，鄭武樾預期美中貿易戰可能會壓抑到黃豆及玉米等大宗物資後續行情。（編輯：郭萍英）1070322