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還在煩惱美國升息？大摩：Libor才是今年的故事

鉅亨網2018/03/22 13:40
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還在憂心美國聯準會今年究竟要升 3 次還 4 次？摩根士丹利新興市場和亞洲股票策略師 Jonathan Garner 警告，今年最該擔心的，其實是不斷攀升的倫敦同業拆借利率 (LIBOR)，這也是自花旗之後，再次有機構對此提出嚴重擔憂。

據《Zero Hedge》報導，美元 3 月期 Libor 是全球放貸利率參考的重要基準，自 2 月 7 日以來，已經連 31 個交易日上漲，來到 2.2711%，是 2008 年以來的最高點。它與無風險利率的利率利差，一般稱為 LIBOR-OIS，自 1 月底以來已經翻倍，到達 55.6 個基點，這是自 2009 年以來新高。

美元 3月期Libor攀升(圖表取自Zero Hedge)
美元 3 月期 Libor 攀升 (圖表取自 Zero Hedge)

Garner 指出，這才是市場陷入掙扎的關鍵原因，私人借貸加速收緊成為「今年的故事」，焦點不在美國聯準會。

更進一步看，Garner 表示，在私人及 Libor 市場，美元 Libor 的上漲已經遠超聯邦基金利率，6 個月美元 Libor 實際上已經達到 2.375%，聯準會上漲 25 基點之後，也不過是 1.75%。由這個角度觀察，企業借貸的成本已在大幅增加，除非 Fed 變得超級鴿派，不然美國貨幣大幅收緊已是現實

倫敦同業拆放利率（LIBOR）是英國銀行同業之間的短期資金借貸款的成本，但也被多項槓桿貸款及抵押貸款做為基準。隔夜利率互換 (OIS) 是一種利率交換合約，以浮動利率交換固定利率，並以隔夜拆款利率指數為計算基礎。

Libor-OIS 息差主要反映的是全球銀行體系的信貸壓力。

這對全球市場意味著什麼？

Garner 認為，有證據顯示，美國財政部大量發債，實際上在某些程度擠出了私人借貸者，與此同時，全球股市非金融資產估值極高，對企業獲利也過於樂觀。

簡單地說，Garner 的結論類似早前花旗的報告，即市場在今年 1 月第 3 周已經觸及高點，剩下的時間都會很艱難

花旗分析師 Matt King 周一指出，由於 Libor 仍是大多數利率的重要參考，除了這種直接影響之外，更高的貨幣市場利率，以及風險資產疲軟，都會帶來共同基金的資金流出，而資金流出又可能引發進一步的拋售，這種負面影響力，比直接影響更具威脅。

Libor常是美元先行指標(圖表取自Zero Hedge)
Libor 常是美元先行指標 (圖表取自 Zero Hedge)

情況可能更糟。Libor 通常是領先美元 3 個月的先行指標，這也代表美元可能會出現一波大漲，在全球風險市場造成動盪。

具體來看，Brean Capital 的 Russ Certo 有一句話最能總結當前的現象－各種財務狀況收緊後，市場已經形成了一場完美風暴。

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