顧立雄推動金金分離 兩層次執行

顧立雄表示，金管會現正推動的金金分離可分為兩個層次，第一個是不能兼任多家銀行董事，但排除政府持股的公股行庫不受限，即財政部持有的公股行庫，仍可由財政部指派代表。

也就是，財政部代表可以在不同銀行代表政府利益擔任董事，且不以一家銀行為限，這部分必須由外部人擔任，即台灣銀行的經理人不能去華南銀行出任董事。

至於另一部分，顧立雄則說，將採循序漸進的方式提高專業董事的比例，且專業董事中有一定比例的自然人董事，現在會要求資產在新台幣1兆元以上的銀行或金控先做，若金控下有銀行者，則就規範金控，不規範銀行，至於在專業董事的部分，除了台灣銀行、土地銀行兩家國家百分百控股的銀行外，希望專業董事代表以自然人為主。

現行規定，銀行及金控每5席董事中要設有2席專業董事，每增加4席要多設1席專業董事。

至於資產超過1兆元的金控或銀行則有國泰金控、富邦金控、彰化銀行、台灣金控、合庫金控、兆豐金控、中信金控、土銀、第一金控、華南金控、上海商業銀行、永豐金控、玉山金控、台新金控、台灣中小企業銀行等。

金管會主委顧立雄就任以來積極強化金融機構的公司治理，今年2月在立法院拋出「金金分離」議題，即同一集團不宜持有兩家以上同類型金融機構，希望有意投資金融業者，最好只擔任一家金融機構的董事。（編輯：林興盟）1070322