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雅加達歡場逾千 省長鐵腕下令全面掃黃

中央社2018/03/22 13:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達22日專電）印尼首都雅加達省長阿尼斯上任以來嚴厲取締色情。雅加達省政府近日通過一項條例，只要有證據，省政府可以強制永久關閉涉及色情交易的夜間娛樂場所。

印尼雖然是以穆斯林為主要族群的國家，但夜生活聲色場所林立。根據美國「媒體研究中心」（MediaResearch Center）的調查顯示，雅加達合法立案的夜間娛樂場所多達1218家。

值得注意的是，若干娛樂場所不論是卡拉OK、按摩院、夜總會或俱樂部，都暗藏春色，從事色情交易。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）就任以來，先是針對雅加達當地知名的亞歷克斯飯店及按摩院（Alexis Hotel）開刀，拒絕延長這家夜間娛樂場所的營業執照，亞歷克斯飯店及按摩院只好歇業。

不僅如此，日前通過一項省長條例（Pergub），省政府有權依照自己的調查、媒體報導或民眾申訴，關閉被發現從事性交易及毒品交易的夜間娛樂場所，並嚴格禁止遭關閉的業者改名換姓捲土重來。

雖然阿尼斯致力兌現他在競選期間承諾，讓雅加達遠離罪惡，不過，外界也質疑這項條例允許省府採用媒體報導及民眾申訴來判斷夜間娛樂場所是否違法，未免不夠嚴謹，會造成假控訴、抹黑業者的情形。

值得注意的是，根據雅加達省政府的統計，2016年，雅加達的夜間娛樂場所繳的稅金高達4.7兆印尼盾（約新台幣99.5億元），占了雅加達省府年度總稅收的35%。外界也憂心阿尼斯強力掃蕩雅加達夜間娛樂場所恐會影響雅加達稅收。（編輯：王同禹）1070322

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