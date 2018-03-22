雅加達歡場逾千 省長鐵腕下令全面掃黃

（中央社記者周永捷雅加達22日專電）印尼首都雅加達省長阿尼斯上任以來嚴厲取締色情。雅加達省政府近日通過一項條例，只要有證據，省政府可以強制永久關閉涉及色情交易的夜間娛樂場所。

印尼雖然是以穆斯林為主要族群的國家，但夜生活聲色場所林立。根據美國「媒體研究中心」（MediaResearch Center）的調查顯示，雅加達合法立案的夜間娛樂場所多達1218家。

值得注意的是，若干娛樂場所不論是卡拉OK、按摩院、夜總會或俱樂部，都暗藏春色，從事色情交易。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）就任以來，先是針對雅加達當地知名的亞歷克斯飯店及按摩院（Alexis Hotel）開刀，拒絕延長這家夜間娛樂場所的營業執照，亞歷克斯飯店及按摩院只好歇業。