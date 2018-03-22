美中台關係 蔡得勝：台應思考發揮最大效能

（中央社記者謝佳珍台北22日電）前國家安全局長蔡得勝今天說，最近台灣在國際上有很多突破，大家應給執政黨掌聲，但對美國而言，中共重要還是台灣重要？「我們永遠都是一個棋子」，要思考如何發揮最大效能。

國家政策研究基金會上午召開「中共兩會後對外和對台政策之影響」記者會，蔡得勝會中表示，中國國家主席習近平已成功將自己塑造成中國大陸最有權勢的人，尤其將最得力心腹放在黨政要位上，未來將更集權、執行力更強；未來幾年，中國大陸整體國力將明顯提升，處理台灣的能力也將更強。

他說，在兩岸關係持續僵持、惡化下，台灣將面臨國力更強、籌碼更多與壓力更大的威脅者，台灣的涉外活動、經濟磁吸與弱化、台灣內部對立氛圍將更嚴重。