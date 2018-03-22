NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈堅持同組號碼　老翁中頭獎一億元4案通緝男子　追逐兩公里終於逮獲天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

美中台關係 蔡得勝：台應思考發揮最大效能

中央社2018/03/22 13:47
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北22日電）前國家安全局長蔡得勝今天說，最近台灣在國際上有很多突破，大家應給執政黨掌聲，但對美國而言，中共重要還是台灣重要？「我們永遠都是一個棋子」，要思考如何發揮最大效能。

國家政策研究基金會上午召開「中共兩會後對外和對台政策之影響」記者會，蔡得勝會中表示，中國國家主席習近平已成功將自己塑造成中國大陸最有權勢的人，尤其將最得力心腹放在黨政要位上，未來將更集權、執行力更強；未來幾年，中國大陸整體國力將明顯提升，處理台灣的能力也將更強。

他說，在兩岸關係持續僵持、惡化下，台灣將面臨國力更強、籌碼更多與壓力更大的威脅者，台灣的涉外活動、經濟磁吸與弱化、台灣內部對立氛圍將更嚴重。

蔡得勝表示，習近平在福建、浙江與上海工作20年，較中共更多領導者了解台灣，習近平「知台」但不一定「友台」；習近平是強烈民族主義者，「一中反獨」意志相當堅強。

他認為，習近平未來對台政策緊與鬆、和與鬥，端視習近平對台灣主政者的政策走向及信心而定，在目前兩岸互信基礎薄弱、中共對台走獨疑懼不減反增氛圍下，中共對台政策已轉向「單邊化」操作，習近平對台、對外政策將放在「中國夢、強國夢」大框架下應處。

蔡得勝表示，最近台灣在國際上有很多突破，大家應給執政黨一點掌聲，但不要高興太早，台灣有何籌碼讓美國高度關注？對美國而言，究竟中共重要，還是台灣重要？其實大家心中有數，「我們永遠都是一個棋子」，如何發揮最大效能，要仔細思考。

淡江大學國際研究學院長王高成表示，中國大陸兩會後應會積極推動習近平的社會主義現代化強國之路，兩岸情勢與台灣外交處境偏向不利，壓力會越來越大。

他說，台灣外交與兩岸關係發展息息相關，兩岸關係好，台灣有很多外交突破；如果兩岸關係不好，會影響台灣外交空間，過去1年多來就是這樣。

王高成表示，美國在打「台灣牌」，中共早已注意到美國意圖，習近平的全國人民代表大會閉幕式致詞就是針對「台灣旅行法」，中美較勁正在上升中。

習近平在人大閉幕式致詞表示，實現完全統一是中華民族「根本利益」，「每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去」，「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的」。（編輯：李明宗）1070322

台股上下震盪 收跌5.23點4月台指期跌14點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan