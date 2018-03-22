〈Fed升息〉債市看過來：Fed今年仍預期升息3碼

《彭博社》報導，Fed 預計將維持三次升息的腳步，使原先預估升息次數會更多的交易商感到失望。但聯準會的點陣圖僅顯示官員們認為未來可能的政策腳步，而不是未來一定會這樣執行，若經濟前景持續看好，聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 也可能調整點陣圖。

聯準會周三宣布升息 1 碼，而 2018 年升息的中位數預測仍然為 3 次，2 年期美債殖利率因此下滑 4 個基點，為今年幅度第二大的下滑，因此帶動價格走升，一甩過去 27 周內，有 24 周為虧損狀態的頹勢。

安聯投資管理公司的資深投資策略師 Charlie Ripley 表示：「2018 年的點陣圖，缺乏向上的走勢，因此使一些鷹派投資者感到不滿意。」

距離上一波經濟衰退已過了近 9 年，而貿易鬥爭對全球經濟走勢影響不明，因此債券交易員在這個時間點，較看好 2 年期美債，殖利率約為 2.3% 為 2008 年以來最高的，而不選擇相信聯準會對經濟前景樂觀的看法。

5 年期美債殖利率最受聯準會決策影響，在公佈決策後，殖利率一度上升至 2010 年以來的高點 2.73％，最後收於 2.67％。

另一方面，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對今年的經濟增長中值預估，從 12 月的 2.5％升至 2.7％，這表明美國消費者信心不減，儘管第一季有些經濟活動的預期，因零售銷售數據疲弱而下修。

從聯準會最新的點陣圖來看，預計 2019 年至 2020 年的緊縮腳步將加快，至 2019 年底，官方預計的聯邦基金利率將接近 2.9％，這代表著明年將會有 3 次升息，與 12 月份時預測僅有兩次升息不同，而 2020 年的基準利率預計將達到 3.4%，高於 12 月份預測的 3.1%。

聯準會最新點陣圖

2 年期至 10 年期的美債殖利率利差增加 3 個基點至 57.5 個基點，富國銀行證券策略師預計，在下周可能再擴大 5 個基點。但他們指出，若擴大的幅度增至 10 個基點，他們會感到很訝異。