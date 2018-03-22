台水率團訪印度坦米爾那都省 尋求合作商機

（中央社記者康世人新德里22日電）台灣自來水公司董事長郭俊銘昨天拜會坦米爾那都省都市管理暨水資源廳次長辛赫，雙方討論有關台水可以先進技術協助坦省自來水處理和汙水處理再利用等計畫，尋求合作商機。

郭俊銘帶領台灣水資源產業國家級A隊，希望協助印度的水資源處理，21日率團在清奈出席印度水資源安全國家會議，以了解印度國家水資源發展與政策規劃，也讓與會者了解台灣水資源產業實力。

郭俊銘由駐清奈辦事處處長李朝成陪同，拜會坦米爾那都省（Tamil Nadu）都市管理暨水資源廳次長辛赫（Harmander Singh）等官員，清奈市政府自來水公司及相關部門主管列席。