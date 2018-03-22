影／明道從影最大尺度　摸男星下體搞BL

國片《市長夫人的秘密》找來張少懷、柯佳嬿、明道、陳喬恩一同飆戲，更是明道和陳喬恩繼偶像劇《王子變青蛙》後，睽違多年首度大銀幕合體演出，但有趣的是，飾演市長特助的明道，在片中最親密的對象不是陳喬恩，竟是張少懷！

最新花絮曝光了飾演市長身邊神祕特務的明道，與演出「愛情大師」程見的張少懷，在片中引人遐想的「男男親密戲」，也挑戰了明道從影以來最大的尺度，他甚至用「融為一體」來形容二人在電影中的親密表現，飄出濃濃的BL味，帶給觀眾無限想像空間。