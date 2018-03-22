陸企潛伏台灣搶人才 陳良基：會舉報

（中央社記者朱則瑋台北22日電）中國大陸企業潛伏在台灣，直接搶高科技人才及關鍵技術，科技部長陳良基今天說，已跟法務部調查局合作，會舉報所有訊息，讓國內員工了解政府不會坐視這種狀況。

財訊雜誌曾報導，中國大陸企業過去3年在台灣大舉布建商業間諜網，針對半導體產業關鍵技術下手，並重金引誘高科技人才帶槍投靠。

立法院教育及文化委員會今天邀請陳良基列席報告業務概況，並備質詢，民主進步黨籍立委吳思瑤說，中國對台灣就像大鯨魚對小蝦米，但在高科技產業，台灣才是大鯨魚，對岸無所不用其極要竊取台灣技術，但科技部目前看起來只能宣導，難道只能靠企業自力救濟嗎？