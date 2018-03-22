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陸企潛伏台灣搶人才 陳良基：會舉報

中央社2018/03/22 13:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北22日電）中國大陸企業潛伏在台灣，直接搶高科技人才及關鍵技術，科技部長陳良基今天說，已跟法務部調查局合作，會舉報所有訊息，讓國內員工了解政府不會坐視這種狀況。

財訊雜誌曾報導，中國大陸企業過去3年在台灣大舉布建商業間諜網，針對半導體產業關鍵技術下手，並重金引誘高科技人才帶槍投靠。

立法院教育及文化委員會今天邀請陳良基列席報告業務概況，並備質詢，民主進步黨籍立委吳思瑤說，中國對台灣就像大鯨魚對小蝦米，但在高科技產業，台灣才是大鯨魚，對岸無所不用其極要竊取台灣技術，但科技部目前看起來只能宣導，難道只能靠企業自力救濟嗎？

陳良基說，近期調查動作會比較積極快速，主要是要照顧科學工業園區廠商的需求，產業就是戰場，作戰就是一天到晚都有攻防戰，整體來講，他對台灣產業有信心。

陳良基指出，已經跟調查局密切合作，會舉報所有訊息，希望讓國內員工了解不會坐視這種情形，但基於偵查不公開，細節不便公布。其實像是台積電等企業都有針對這種狀況自行做出防範機制，未來會找有經驗的企業來分享，以打群架方式，讓園區廠商可以一同打贏戰爭。

另外，中國國民黨籍立委蔣乃辛、民進黨籍立委張廖萬堅等委員也關心福衛五號目前狀況，以及福衛七號發射時間，陳良基說，福衛五號經過調校後，已有效解決照片模糊問題，福衛七號則預計今年暑假升空。(編輯：陳永昌) 1070322

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