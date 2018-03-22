世界地球日啟動 環團籲減塑

（中央社記者吳欣紜台北22日電）4月22日是地球日，今年年度主題為終結塑膠污染，環團公布塑膠污染的十大真相，包含海裡微塑膠數量比銀河系星星還多、美國每天使用5億支吸管等，籲大家一同減少使用塑膠。

世界地球日是全球最大的環境保護行動日，環保團體今天齊聚舉行啟動世界地球日記者會，會中揭露塑膠污染十大真相，邀請台灣各界共同舉辦各項環保行動響應減塑，也發起連署支持環保署的減塑政策。

塑膠污染的十大真相包含91%的塑膠未進入回收系統、美國每天使用5億支吸管、全世界每分鐘發送出將近200萬個一次性塑膠袋、美國每年使用1000億個塑膠袋，將它們綁在一起的長度，足可環繞赤道773圈、每年有800萬公噸塑膠垃圾進入海洋、海洋裡的微塑膠數量比銀河系的星星還要多等。