世界地球日啟動 環團籲減塑

（中央社記者吳欣紜台北22日電）4月22日是地球日，今年年度主題為終結塑膠污染，環團公布塑膠污染的十大真相，包含海裡微塑膠數量比銀河系星星還多、美國每天使用5億支吸管等，籲大家一同減少使用塑膠。
世界地球日是全球最大的環境保護行動日，環保團體今天齊聚舉行啟動世界地球日記者會，會中揭露塑膠污染十大真相，邀請台灣各界共同舉辦各項環保行動響應減塑，也發起連署支持環保署的減塑政策。
塑膠污染的十大真相包含91%的塑膠未進入回收系統、美國每天使用5億支吸管、全世界每分鐘發送出將近200萬個一次性塑膠袋、美國每年使用1000億個塑膠袋，將它們綁在一起的長度，足可環繞赤道773圈、每年有800萬公噸塑膠垃圾進入海洋、海洋裡的微塑膠數量比銀河系的星星還要多等。
環保署今天也公佈相關統計，包含台灣一年使用塑膠吸管量多達30億根，一年使用塑膠袋達165億個，平均每人每年使用710個塑膠袋等。
環保署廢管處長賴瑩瑩表示，環保署已經提出2020、2025、2030年不同的減塑目標，希望民眾、業者、環團都能夠支持推動。
賴瑩瑩指出，生活習慣的改變需要一點時間，除了廣宣讓民眾知道，政府也應創造改變生活習慣的環境，像是引導新商業模式包含以租代買或是環保袋、紙袋交換等，都能減少塑膠袋、免洗餐具的使用，希望塑膠袋能從每人每年使用700個，減少到400個，2025年減少到100個。（編輯：李錫璋）1070322