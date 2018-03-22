NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈堅持同組號碼　老翁中頭獎一億元4案通緝男子　追逐兩公里終於逮獲天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

美301劍指中國 陸方：採取所有措施捍衛權益

中央社2018/03/22 14:05
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者陳家倫上海22日電）中國商務部條約法律司負責人今天表示，關於301調查，中方已多次表達立場，堅決反對美方單邊主義和貿易保護主義行徑。中方必將「採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。」

美國總統川普啟動301條款的大刀將砍向中國，第一步制裁方式，將對中國產品課稅。川普預計美東時間22日中午12時30分（台北時間23日凌晨1時30分）簽署備忘錄，白宮明確指出，將針對「中國的經濟侵略」。

中國商務部今天下午1時許在官網上刊登「商務部條法司負責人就美可能近期公布301調查結果發表談話」表示，中國注意到，最近有報導稱，美方將很快公布對中國301調查結果並可能採取限制措施。

該負責人表示，關於301調查，中方已多次表達立場，中國堅決反對美方這種單邊主義和貿易保護主義行徑；中方絕不會坐視合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

他表示，中國國家主席習近平指出，經貿關係是中美關係的「壓艙石」和「推進器」。兩國建交近40年來，貿易規模成長了232倍，雙向投資累計超過2300億美元。

他並指出，美國業界普遍對美方單邊行動感到擔憂，已有45家美商協會明確提出反對意見。

該負責人稱，中國希望美方能夠認清中美經貿關係互利共贏的本質，不要做出「損人害己」的舉動。（編輯：楊昇儒）1070322

輕罪遭二審改判有罪不得上訴...飛利浦照明LiFi燈具來台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan