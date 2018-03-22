輕罪遭二審改判有罪不得上訴 立委擬修法救濟

她說，檢察官以業務過失致重傷害罪起訴黃慧夫，法院一審認定黃慧夫沒有過失、判無罪，二審卻認定黃慧夫有過失，而改判有罪。

（中央社記者蘇龍麒台北22日電）台大醫師黃慧夫因替病患手術遭檢方以業務過失重傷害起訴，一審判決無罪，二審改判有罪定讞、不得上訴，立法院雖已修法，但不溯及既往，立委盼修法增訂2年過渡期為救濟管道。

黃盈嘉說，根據當時的刑事訴訟法第376條規定，最重本刑為3年以下有期徒刑的輕罪，不能上訴第三審，因此全案定讞，之後大法官釋字第752號解釋，宣告刑事訴訟法第376條限制上訴第三審違憲、應立即失效，立法院因此修法，但黃慧夫案在修法前就判決確定的案件，仍然無法救濟。

會中公布一段影片，影片中黃慧夫說，二審判決定讞，訴訟權利被剝奪，幾乎毀了他的前途，醫院的升遷、進修，因為受過刑事判決確定，連提出申請的資格都沒有，深刻體會到醫生為了保護自己，必須做好防衛性的醫療，原先不必要的檢查與治療都要做，才能真正保護好自己。

黃慧夫說，在先進的國家很少用刑罰來對付施行醫療的醫生，審判過程中，法院不斷要求做無謂的檢查與治療，來證明醫生沒有過失，舉證責任都在醫師身上，經歷過這一段路後發現，法律的高標準，是要醫生做好防衛性醫療，這在他所學的醫療教育中是非常荒謬的，除了造成醫療浪費以外，對病患也是一種傷害。

蕭美琴說，除了黃慧夫案外，過去也有民眾陳情類似的情況，因此提案增訂刑事訴訟法施行法第7-11條，設定2年的過渡期，讓過往一審無罪、二審有罪的案件，在修法完成後，2年內能有再尋求救濟的機會，根據司法院提供的數據類似案件約2000多案，但不是每個案子都要上訴，修法是開一個窗口，讓權利被剝奪者有上訴的機會，希望盡速完成修法。

邱泰源說，黃慧夫是他的學生，看到類似的案例，醫師面對不合理的刑責認定，受限於有瑕疵的程序規定有口難言、有冤難伸，最後導致防衛性醫療的氾濫、高風險科別的醫師出走，同樣身為醫師，感到焦急與憂心。

他說，希望透過增訂刑事訴訟法施行法第7-11條，給予類似案件有重新審理的機會，讓黃慧夫案成為司法與醫療改革的指標案件。（編輯：溫貴香）1070322