飛利浦照明LiFi燈具來台 樂觀前景

（中央社記者吳家豪台北22日電）全球照明領導廠商飛利浦照明（Philips Lighting）推出全新物聯網平台interact與可見光通訊（LiFi）燈具，預計今年下半年在台灣導入LiFi燈具，審慎樂觀看今年台灣業績成長。

飛利浦照明日前發表全新物聯網（IoT）平台interact，能蒐集並處理連網照明裝置、感測器、傳輸設備與系統中不斷增加的數據。另推出LiFi燈具，透過雙向高速無線通訊技術LiFi，可提供30Mb/s的高速傳輸，協助在傳輸HD影片的同時也可進行視訊電話，應用場域包括辦公室。