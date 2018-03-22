影／早起拉Ｋ毒蟲　警方安居建功

兩名早起吸安的毒蟲居然大剌剌的在公園內拉K，中壢分局興國派出所於昨日9時5分在中壢區新生路二段某公園內，執行「安居緝毒」專案，查獲梁嫌(男，74年次、毒品前科、商)、魏嫌(男，75年次、毒品前科、服務業、影片中黑衣者)持有三級毒品K他命共計87.37公克，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。

興國所警方表示，當日接獲民眾報案，指公園內有兩名男子鬼鬼祟祟，警方獲報後立即趕往現場，結果看到公園圓桌上擺有少量毒品粉沫和1包分裝袋。而魏男見到警方來到，居然結結巴巴的供稱:「我要自首自首，吸k吸k」，不停向警方表示自己是在吸k，而旁邊的梁男(影片中白衣者)不知道是緊張還是吸毒忘我，連褲子拉鍵都沒拉，經由員警提醒後趕緊拉上。最後員警在梁男的隨身包包內起出一大包K他命共計86.69公克，另含桌上殘存的粉沫0.68公克(總共合計87.37公克)，毒品及分裝袋梁嫌坦承為其所有、另梁嫌身上帶有14萬600元及聯絡用手機1支，顯有販賣毒品之事實，由於兩人的尿液採驗皆呈陽性反應，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。