五輕輸出成局否 中油高層下週赴印尼敲定

（中央社記者廖禹揚台北22日電）五輕輸出印尼受關注的中油今天表示，中油高層下週將前往印尼，並在31日敲定最終結果。經濟部長沈榮津表示，無論結果如何，會尊重印尼方與中油專業。

在民國104年熄燈的中油五輕廠，規劃要整廠輸出印尼，中油總經理李順欽表示，按雙方簽訂的合作備忘錄，須在31日前決定是否繼續「走下去」，中油高層下週將再前往印尼，了解第三方顧問公司提出的可行性評估報告，並與印尼方商討最終結果。

李順欽表示，五輕輸出案一定會按經濟效益及產業聚落兩方向評估，待31日結果出爐後，將視結果提報告，目前也擬定幾個方向備案，但須再與高層討論。