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娛樂

Hebe隔24天更新臉書　網友看到全笑翻「找我嗎？」

娛樂中心／綜合報導2018/03/22 14:29
▲Hebe自認懶得更新臉書，時隔24天的發文笑翻大家。（圖／翻攝 Hebe臉書, 2018.03.22）
▲Hebe自認懶得更新臉書，時隔24天的發文笑翻大家。（圖／翻攝 Hebe臉書, 2018.03.22）

S.H.E.中的成員田馥甄（Hebe），昨（21）號出席活動，這也是今年在台首場活動，她不愛用社群軟體，與好姊妹Selina、Ella比起來，她更新的頻率很低，不過在粉絲以及現場媒體的鼓吹下，她承諾回去會發文的，女神果然說到做到，但她的發文也讓粉絲笑翻了！

Hebe上一次更新臉書是2月25日，時隔24天的臉書發文，她應大家要求，結果只發了「文」一個字，粉絲們看到後留言回：「找我嗎？我是阿文」、「姐真是守信阿...」、「哈哈哈！」，田式幽默讓粉絲笑翻，而其他的社群軟體Hebe也沒忘記，在微博上也只發了一個「博」字，熱心的粉絲後看到，還幫忙截圖貼到臉書留言區，跟其他粉絲一起分享。歌手林宥嘉看到Hebe的發文，也跟著留言虧她：「哇，您終於發『文』了」。


▲Hebe承諾更新社群軟體，不過臉書跟微博只各發一個字。（圖／翻攝 Hebe臉書、微博, 2018.03.22）

之前網路上曾討論臉書都是老人在用的，年輕人都用IG，Hebe表示被朋友唸了很久，也怕離粉絲太遠，表示自己有一天會提起幹勁開通IG的，最近蘇打綠的青峰開通IG，Hebe也幫他免費宣傳，要大家去追蹤他。粉絲們也希望能跟女神多在網上互動，就期待Hebe下一次的發文囉！

關鍵字shehebe田馥甄
明道從影最大尺度　摸他下體搞BL

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