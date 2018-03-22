4案通緝男子與警拉扯　施展金蟬脫殼術脫逃

南屯派出所警員王家強交通守望途中，在南屯區南屯路與惠弘街口發現潘男走路搖晃，王員請潘男注意用路安全。當詢問他基本年籍資料時，他起初佯裝配合，卻趁王員輸入警用電腦查詢時拔腿狂奔，王員見狀騎車在後追逐，並呼叫支援，但潘男瞬間不見蹤影。原來他躲到民宅的車庫裡，王員持警棍喝斥他配合受檢遭拒，但潘男拒不配合，街上雙方發生拉扯，潘男竟上演金蟬脫殼，順勢脫掉上衣狂奔。



▲潘姓通緝犯在警員盤查其資料時，拔腿狂奔（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.22)

王員狂追在後，幸好遇到熱心民眾機車搭載，追到五權西路上，發現他躲在騎樓的車輛旁邊，卻仍不願就逮，赤裸著上身在五權西路上來回穿梭，最後在五權西路二段501號附近被王員成功壓制，被壓制後仍不鬆口身分資料，最後以人臉辨識系統逐一比對，查到他身負4件通緝(含加重竊盜及毒品通緝犯)，難怪他沒命地跑。潘男被逮表示，自己對南屯區熟知一些小徑，本以為自己逃得了，沒想到遇到窮追不捨的警察遭逮，全案依毒品及加重竊盜通緝案移送臺中地檢署歸案。