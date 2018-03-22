你有感嗎？景氣好轉　64.4%企業計畫Q2加薪

時序即將進入4月，展望今年Q2景氣，人力銀行表示，企業樂觀度明顯上揚，有50.8%持平看待，樂觀比例也有37.3%，上班族則是謹慎以對，悲觀看待的有22.4%；至於企業第二季是否有加薪計畫，根據人力銀行調查，有64.4%的企業Q2有加薪計畫，加薪幅度平均落在4%，其中又以金融保險與會計統計、科技資訊業者的加薪意願較高。
外銷訂單終結連18紅，不過台股保持萬點不墜，官方更上修經濟成長率，今年預估為2.42%，將成功保2，為了了解企業主、上班族如何看待未來景氣，yes123求職網進行「狗年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果顯示，展望第二季景氣企業樂觀度明顯上揚，即使還有50.8%持平看待，樂觀的比例37.3%，悲觀的占11.9%，淨樂觀比例為+25.4%，創下11個季度以來的新高。
相形之下，對於今年第二季景氣，上班族算是謹慎以對。人力銀行指出，上班族對於Q2持平看待的有57.3%，樂觀的占20.3%，悲觀看待的有22.4%，淨樂觀比例-2.1%。
調查也顯示，有64.4%的企業在第二季有加薪計畫，不過其中47.5%計畫績效加薪，其餘16.9%才是計畫全面加薪，至於預計加薪的幅度，平均落在4%，若以經常性薪資40,787元估計，月薪大約能調1,631元，換算成日薪的話，大概增加54塊錢。
以產業別來看，加薪意願較高的行業分別是金融保險與會計統計(84.2%)、科技資訊(75.8%)、傳統製造業(71.1%)、運輸與物流倉儲(70.6%)，以及餐飲住宿與休閒旅遊(66%)；不過，有趣的是，今年第二季有加薪計畫的企業，有18.4%是因為軍公教加薪的帶動，還有47.4%的公司是因為基本工資調漲的帶動。