你有感嗎？景氣好轉　64.4%企業計畫Q2加薪

時序即將進入4月，展望今年Q2景氣，人力銀行表示，企業樂觀度明顯上揚，有50.8%持平看待，樂觀比例也有37.3%，上班族則是謹慎以對，悲觀看待的有22.4%；至於企業第二季是否有加薪計畫，根據人力銀行調查，有64.4%的企業Q2有加薪計畫，加薪幅度平均落在4%，其中又以金融保險與會計統計、科技資訊業者的加薪意願較高。

外銷訂單終結連18紅，不過台股保持萬點不墜，官方更上修經濟成長率，今年預估為2.42%，將成功保2，為了了解企業主、上班族如何看待未來景氣，yes123求職網進行「狗年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果顯示，展望第二季景氣企業樂觀度明顯上揚，即使還有50.8%持平看待，樂觀的比例37.3%，悲觀的占11.9%，淨樂觀比例為+25.4%，創下11個季度以來的新高。