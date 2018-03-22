港專家：習近平一旦犯錯 可能被拉下馬

林和立在接受德國之聲（DW）訪問時表示，鑑於過去5年反腐肅貪已樹立大批敵人，相信習近平第2個任期的反腐力度會減低。此外，他預測習近平可能會繼續執政到2032至2033年，也就是再執政3個任期。

德國之聲（DW）報導，對於習近平未來的港台政策，林和立分析，往後幾年，習近平對香港的政策會更強硬，包括強調中央政府對香港的全面管轄權、培養青少年愛國教育等的嚴苛政策也會加劇。至於台灣，按目前情況來看，中國未來在政治、經濟、外交上，對台灣明顯會施加更多壓力。

（中央社記者邱國強北京22日電）香港中文大學教授、時事評論員林和立表示，中共總書記習近平主導修憲取消國家主席任期限制，黨內雖無人公開反對，但紅二代、團派、江派正等著習近平犯錯誤，集結將他拉下馬。

他說，從中共中央紀律檢查委員會副書記楊曉渡出任中國國家監察委員會副主任來看，原先的「中共中紀委─中國監察部」運作模式沒有實質改變，讓很多人擔心習近平第2個任期的反貪力度會減弱。

林和立認為，習近平過去5年的反腐肅貪，在黨政軍內部已樹立了大量的敵人。為了穩定黨及維持自己的威信，相信他會減低反腐力度。

他指出，習近平2012年就任總書記時，就開始鞏固中央集權。如今修憲取消國家主席任期限制，在中共外部的反對聲音是很大的，只是黨內目前沒有人站出來公開挑戰他的權威，但這並不表示習近平真正贏得黨內大部分人的支持。

林和立分析，現在中共黨內有份量的勢力，包括紅二代高幹子弟圈、以江澤民為首的上海幫、以胡錦濤為首的團派，這3大勢力目前的表現非常低調。然而，一旦習近平犯下重大錯誤，這些反對勢力可結合起來共同反習，拉他下馬的可能性，是存在的。（編輯：馮昭）1070322