槍擊後亡羊補牢 佛州高中一律用透明背包

「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）今天報導，當道格拉斯高中放完春假回到學校時，根據校方頒布的最新規定，所有學生都只能攜帶學校免費發放的透明背包上學。同時，所有學生上學期間都必須配帶識別證，學校入口處則將加裝金屬探測器。

位於佛州派克蘭（Parkland）的道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School），今年2月14日發生槍擊案，已被退學的19歲男子尼可拉斯‧克魯茲（Nikolas Cruz）進入校園內以AR-15半自動步槍掃射，導致14名學生、3名教職人員死亡。

（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）佛州道格拉斯高中上個月發生17人死亡的重大校園槍擊，為加強安全管制，道格拉斯高中頒布新規，今後所有學生只能攜帶校方提供的透明背包上學。

本週稍早，尼可拉斯‧克魯茲的弟弟薩克里‧克魯茲（Zachary Cruz）企圖潛入道格拉斯高中，以非法入侵罪名遭到逮捕。另外，兩名道格拉斯高中學生因為帶刀上學，同樣也被逮捕。

道格拉斯高中17歲學生巴爾德斯（Vincent Valdez）表示，就算改用透明背包，或者加裝金屬探測器，也不會因此感到比較安全。他表示，希望學區全面禁止學生攜帶背包到校，並且提供經費購買平板電腦讓學生使用。

道格拉斯高中所屬的布羅瓦郡公立學區（BrowardCounty Public Schools）督學倫西（Robert Runcie）今天宣布，為了全面加強校園安全，過去幾週以來，學區內所有學校已經陸續推出多項新規，包括所有學生與教職人員在校園內都必須配帶證件，教室一律鎖門，學校大門及出入口全面上鎖，加強校園安全監控，定期舉辦應變演習，以及對所有師生舉行講習。

聲明中指出，學區內所有學校平日都有進行代表槍手入侵的「紅色警報」（code red）演習，目前學區正與警方共同評估，將從下學年起如何加強演習內容以及舉行演習的頻率，今年6月之前可望完成所有學校的即時監視器錄影系統全面更新。

接下來仍將陸續推出的安全改善措施，包括要求所有前往學區各校的訪客，只能從校園單一出入口進出，出入口將設有門欄，這項計畫最晚將於2019年第一季完成。

倫西指出，日前佛州通過新法，學區將獲得州政府大約850萬美元經費補助，得以從2018至2019學年度起，為學區每所學校至少派駐一名校警。同時，佛州最新通過立法，也讓學區獲得600萬美元補助，做為擴大心理健康服務計畫之用。（編輯：紀錦玲）1070322