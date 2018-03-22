美提台美3確定因素 吳釗燮感謝

黃之瀚（Alex Wong）昨天出席台北市美國商會謝年飯時表示，美台關係建立在許多的確定因素之上。美國確定台灣的民主制度與相關發展為印太地區樹立典範；確定美、台和其他志同道合的夥伴可以一同合作，加強本區域以規則為基礎的秩序；另外，也可以確定的是，美國對台灣人民、安全和民主的承諾無比堅定。

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚昨天說，美台關係建立在3個確定因素上，也稱台灣是印太區域的典範。外交部長吳釗燮今天表達感謝，未來台美在區域內的合作有很大的可能性。

對此，吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會，回應中國國民黨籍立委江啟臣詢問相關問題時表示，黃之瀚的致詞明確說明台美之間的夥伴關係。

吳釗燮說，黃之瀚訪台的行程在美國總統川普（Donald Trump）16日簽署台灣旅行法之前就已安排好。黃之瀚負責印太戰略，這次訪問東南亞、台灣，了解相關國家的準備以及是否符合印太戰略。

吳釗燮指出，根據黃之瀚的說法，台灣不僅符合加入印太戰略的條件，也是印太地區的民主典範。

吳釗燮也說，黃之瀚昨天致詞時也提到台灣的新南向政策符合印太戰略。台灣到這個區域進行投資、教育文化往來，與美方的合作可能性相當大。

此外，時代力量籍立委林昶佐詢問吳釗燮對陸委會併入外交部、陸委會常態列席外交及國防委員會的看法？吳釗燮說，以前他在陸委會的時候，就曾有委員提出相關意見，但他認為，要顧及現實。

曾任陸委會主委的吳釗燮說，以前跟中國進行交流的時候，一提到這個問題，中國大陸的反應是「會把國台辦併入國防部」。他認為，外交部與陸委會目前分開，持續運作良好，他個人不認為有需要合併。

至於陸委會常態列席外交委員會？吳釗燮表示，如果立法院內部對這項調整達成共識，他個人不會反對。

在目前立法院架構下，陸委會歸屬內政委員會。（編輯：李淑華）1070322