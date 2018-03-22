賴清德：扶植台灣資安產業進軍國際市場

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德在院會中表示，推動資安產業，為落實總統蔡英文「資安即國安」政策的重點工作，也是台灣發展智慧國家與數位經濟的後盾，並有利年輕人一展所長。

行政院資通安全處上午在行政院會向賴清德報告「資安產業發展行動計畫」，藉由聚焦資安利基市場、培育資安人才、建置產品淬煉場域、活絡投資市場及協助國際拓銷等策略，預計至2025年，國內資安產業產值將由現行387億元提升至780億元以上。

賴清德表示，行政院自去年積極推動「資通安全管理法」立法，同時也在科技發展計畫及前瞻基礎建設計畫中，挹注4年110億元投入資安相關工作，現階段則希望透過「資安產業發展行動計畫」，結合半導體、晶片、資通訊產業優勢，由政府帶頭，推動及落實產業標準規範及認證，打造台灣產業優質安全品牌，穩固國內關鍵基礎設施資安環境，進而扶植台灣資安產業進軍國際市場。

賴清德說，這項計畫對提升台灣資安產業相當重要，後續請經濟部統合，教育部、科技部及相關部會依分工落實推動，並由資安處及科技會報辦公室定期追蹤推動情形與成效，視需要滾動檢討本計畫各項內容，以切合產業需求與整體計畫目標。(編輯：趙蔚蘭)1070322