比房產報酬率高？美式足球隊Panthers競標已達

據知情人士透露，美國卡羅萊納州 Carolina 美式足球 NFL 的黑豹隊 Panthers 的售價已達 25 億美元，這將為美國職業體育運動隊創下新的紀錄。

投標價格快速的成長，也促使了體育服裝公司 Fanatics 的億萬富翁執行董事長 Michael Rubin 退出了這一過程。Rubin 的支持者包括

布魯克林籃網投資人、阿里巴巴集團控股有限公司執行副主席蔡志偉。

其餘投標人包括私募股權公司 Bedrock Industries 的執行長 Alan Kestenbaum 和加拿大第 3 富豪 Jim Pattison 的團隊。