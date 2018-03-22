女一周花光月薪又偷A紅包錢　男友怒放生網狂讚

該名男網友在臉書專頁「靠北女友」發文，指出自己月薪約 30K 、 40K 左右，因會花錢買菸抽常被女友唸浪費錢，要他多省錢，為此，他開始限制自己每天只能花 250 元，有時午餐只靠超商 49 元組合果腹，辛苦存了一點錢，並與女友相約出國玩。

俗話說談錢傷感情，但沒有理財觀念更可怕！近日一名男網友在網路抱怨，女友月收 25K 左右，發薪一周後將薪水全花光、還向他或他朋友借錢，就連他原本過年想給女友父母的紅包錢也被女友偷偷花掉，一怒之下選擇放生「麻煩妳另找一個可以許妳未來的男友，再見」，明智之舉獲不少網友大讚！

但令男網友不懂的是，女友口口聲聲要他省錢，自己卻跟著朋友換 iPhone 8 、 唱 KTV 到凌晨一、兩點，又常補染頭髮「每天吃飯不是我當外送買過去給妳就是出去吃，不然就來我家吃」，每到 5 號發薪日過後約一周， 13 號就開始借錢「不借妳又生氣，不然就跑去找我朋友說我手頭緊要周轉，前前後後我因為妳這樣還了五萬多。」

不僅如此，男網友用年終獎金準備了一包 5 千元紅包，打算過年時給女友媽媽，結果發現空紅包袋在女友包包內，逼問女友才知道她根本沒給媽媽，兩人為此吵架「妳卻說跟我沒有未來」，讓男網友火大放生「很抱歉我沒有辦法給上妳要的未來 ，我只是個普通人、賺的不多，麻煩妳另找一個可以許妳未來的男友，再見」。

網友們看了紛紛留言「你真是頭腦清楚的男人。加油」、「她才沒未來吧！白痴的女人，放的好，哈哈」、「這種女生沒未來啦～交往可以，結婚就免了遲早破產」、「年輕人，一個月 3－4 萬沒很多，但你不錯，會有更好的對象的。總比那些唬爛一個月 6 位數身上剩幾百塊的那種踏實 XD 」。