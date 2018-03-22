離岸風電大步走 2025台灣有能力當開發商

（中央社記者顧荃台北22日電）經濟部次長龔明鑫今天表示，離岸風電現有台電、中鋼、亞泥、力麗等4家本土業者，到2025年，台灣廠商將有能力到國外做開發商，行政院長賴清德盼簡化離岸風電申設流程，建立自主離岸風電供應鏈。

龔明鑫中午出席行政院院會後記者會，受訪時做上述表示。

經濟部上午在行政院會向行政院長賴清德報告「離岸風電推動進度」，行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德在院會中裁示，請經濟部持續加強媒合外商與國內業者合作，逐步發展台灣自主離岸風電供應鏈，避免只是徒具形式的聯盟關係。