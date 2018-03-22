世界水資源日辦淨灘 光田醫院推節水

（中央社記者蘇木春台中22日電）今天是世界水資源日，光田綜合醫院動員員工參加高美濕地淨灘活動，盼啟發環保意識，院方並導入水足跡系統，瞭解院區用水狀況，透過節水措施，去年共省下10座國際泳池水量。

每年3月22日是聯合國世界水資源日，光田綜合醫院今天動員50多名各單位員工，到高美濕地認養區舉行淨灘活動，透過環境教育，讓員工了解濕地能過濾化學有機廢棄物的功能，以保持水質乾淨，上午共清出菸蒂、塑膠杯等共98公斤垃圾，交由台中市環保局處理。

此外，光田綜合醫院民國105年起在大甲院區導入「水足跡」系統，追蹤用水後發現，每名病人平均住院一天得花590公升的水，是國人日均用水量276公升的2倍以上。