大谷翔平春訓表現掙扎 隊友楚勞特背書

（中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，今年春訓期間的表現很掙扎，不過天使強棒楚勞特替他背書說，他會讓大家感到驚奇的。

據「今日美國報」（USA Today）報導，儘管大谷翔平的春訓投打表現不如預期，但是強棒楚勞特（MikeTrout）說，不妨走著瞧。

他說，今年這個球季會非常瘋狂，大谷翔平將掀起熱烈的迴響，當然投打兼顧確實不容易，有難度，但是這位日籍新秀會讓大家同聲一讚的，真的，他會讓每個人發出讚嘆聲。

今日美國報的報導另指出，不具名的天使球團高層披露，雖然天使仍未公布開季先發名單，不過大谷翔平可望在天使新球季的第3場比賽先發登板，對壘奧克蘭運動家隊。