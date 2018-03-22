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中央社

世界主教會議會前會 馮筱嵋代表台灣出席

中央社2018/03/22 14:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡22日專電）今年10月的世界主教會議將以「青年」為主題，為了傾聽年輕人心聲，梵蒂岡特別舉辦會前會議，邀請世界各地的300位青年參加，今年24歲的馮筱嵋代表台灣出席。

會前會議19到24日在羅馬近郊舉行，教宗方濟各19日上午主持開幕典禮，並與青年代表互動，

馮筱嵋來自高雄教區，畢業於台灣藝術大學戲劇系。她受訪時表示，很高興能代表台灣來參加這次會議，與會青年雖然來自世界各地，但面臨許多共通問題，例如在高科技和強調物質的世代，如何維持對靈性生活的追求，幾乎大家都會提到類似的困擾。

馮筱嵋表示，會議是依照語言分組進行，她分在英文組，討論分成三大主題，第一是當代青年的機會與挑戰，第二是青年與教會的關係，第三是青年的期許和需要。

談到青年對現況的焦慮，馮筱嵋指出，她在會中也分享了台灣的情形，其中一項是「身分認同焦慮」，因為錯綜複雜的兩岸關係，台灣常被中國威脅，在國際社會被打壓，這會讓台灣青年面對世界時，感到自我定位混淆、徬徨。

馮筱嵋舉例，她參加這次會前會，報名時一開始找不到她的名牌，後來才發現是誤放到中國區，她感到很無奈，這對外國人來說很容易混淆，中華民國雖然也有China，卻是Republic of China，不是People'sRepublic of China。（編輯：陳俊碩）1070322

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