台股盤後－憂美中貿易戰恐遭颱風尾 被動元件成避風港

以中小型股為主的櫃買市場也是開高震盪走低翻黑，不過盤中最高來到 156.4 點，續創 2008 年 5 月 23 日以來新高，終場下跌 1.35 點，以 153.49 點作收，成交值 419.02 億元。

台股今 (22) 日因為美國明天將公布對中國貿易戰細節，早盤在台塑化強彈及被動元件續強帶動下，指數一度大漲逾百點，衝上 11120 點，不過市場擔憂貿易戰心態發酵，加上陸港股走跌，壓抑漲幅開始收斂，午盤過後盤勢翻黑，甚至還跌破 11000 點，所幸尾盤急拉，終場下跌 5.23 點，以 11005.84 點作收，成交值 1474.16 億元。

台股類股則是漲跌互見，其中跌幅最重的是貿易百貨類股，跌幅達 1.4%，生醫、光電、電機機械、汽車等跌幅也均超過 1%，化學生醫、其他類、造紙、化學、玻陶、半導體、塑膠、電器電纜、航運、電腦設備、資訊服務、食品、紡纖、電子零組件、建材營造、橡膠、電子通路等也均收黑。

至於上漲類股則有油電燃氣、通信網路、水泥、鋼鐵、金融、觀光等。

台股今天呈現開高震盪殺低，不過電子三雄部分表現並未明顯偏弱，以鴻海相對穩健，儘管在平盤上下震盪，但尾盤仍力收紅盤。台積電則是開平高震盪，雖然午盤過後翻嘿，但尾盤跌幅也有收斂。至於股王大立光則是震盪相對劇烈，開盤一度收復 3700 元，但是尾盤卻又失守 3600 元。

被動元件則是強勢指標族群，其中龍頭廠國巨傳出 4 月報價將在續漲 50%，激勵股價衝上 500 元大關，也成為台股第 8 高價股，同時帶動了信昌電、九豪、興勤、奇力新、華新科等漲幅也在 1% 以上。

而昨天遭到錯帳的台塑化，今天一如預期，股價直接跳空漲停，到終場都還有超過 6000 張的漲停買單高掛。另外將遭外資併購的生技廠百略，今天也同樣直接跳空漲停。

分析師王信傑表示，今天台股開高走低，主要是因為市場擔心美國明天將正式宣布貿易戰細節，加上又有升息，其實美中貿易戰，應該只是雷聲大雨點小，儘管短線略有影響，但是中長期來看並沒有那麼大的衝擊；至於櫃買指數今天跌破 10 日線，如果不能快速站回，則不排除將會回測月線。