誤入叢林的小白兔 秘魯總統黯然下台

話雖如此，他很早就踏入了政治界。

他說：「我是經濟學家，想為國家做點事。」

法新社報導，現年79歲的庫辛斯基（Pedro PabloKuczynski）2016年6月當選總統，早習慣高高在上的感覺，但在私部門和公領域都曾位居要職的他，堅稱：「我不是政治人物」。

（中央社利馬21日綜合外電報導）他在亞馬遜叢林長大，曾任華爾街銀行家，還是法國名導尚盧．高達（Jean-Luc Godard）的表弟，但執政18個月多一點點之後，秘魯總統庫辛斯基今天不光彩地下了台。

2011年總統大選落敗前，1980年代，中間偏右的庫辛斯基就當過能源部長，其後轉任經濟部長，2001年至2006年托雷多（Alejandro Toledo）執政期間擔任總理。

他曾是華爾街銀行家、世界銀行經濟學家，當過多家公司董事，包括一些礦業公司。

他的父親麥克斯（Max）是個來自猶太家庭的醫師，1930年代中期在德國柏林邂逅法裔瑞士籍的瑪德琳．高達（Madeleine Godard）。

當時麥克斯告訴瑪德琳：「我想去拉丁美洲，嫁給我，我們去。」

1936年，兩人抵達秘魯，麥克斯前往亞馬遜叢林醫治痲瘋病患。1938年，小庫辛斯基在叢林裡出生，有幾年童年時光，就是在那裡度過。

庫辛斯基和弟弟都還記得，在那裡，父親曾訓練猴子拿水果給兄弟倆吃。

庫辛斯基的母親瑪德琳則是文學教授，也是名導尚盧．高達的姑姑，受媽媽影響，年輕時的庫辛斯基喜愛藝術。

1950年代，庫辛斯基在英國倫敦皇家音樂學院（Royal College of Music）就讀，是前途大好的音樂家。後來他競選總統，也不吝展現長笛才華。

其後庫辛斯基轉赴牛津大學攻讀政治、哲學與經濟學，接著拿到普林斯頓大學（Princeton）獎學金，負笈美國，取得公共行政學位。

庫辛斯基說西班牙語時帶點口音，也說法文和英文，因此在秘魯有個「老外」（gringo）的封號。

2016年，他在異常激烈的選戰中擊敗前總統藤森謙也之女藤森惠子，但上任後卻難以團結分裂的國家。

而今天、面臨國會彈劾投票的前一天，庫辛斯基終因醜聞纏身，在全國演說中宣布辭職。他因和巴西建築巨頭Odebrecht過從甚密飽受抨擊，雖否認收賄，但說他辭職「對國家最好」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1070322