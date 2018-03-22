中年保全年節輪班　熬夜打麻將犯眩暈

經常性的眩暈，其實是身體健康的警訊，代表長期作息不正常、疲勞、壓力過大或是飲食油膩等，造成內耳淋巴液積水。李宏信指出，一旦內耳淋巴液出現積水現象，代表膽固醇或血脂肪沉澱在內耳血管，造成阻塞而血流不通，與一般常見的中風狀況類似，又有內耳中風之稱。此外，天冷也容易造成血管收縮，若再加上生活壓力過大，可能會導致血流不暢，使組織缺血壞死，內耳神經恐因此而萎縮，此時除了會發生眩暈，還可能伴隨耳鳴甚至是突發性失聰。

耳鼻喉科醫師李宏信表示，該名男子自訴平日工作為輪班制保全人員，年節前後朋友三缺一相邀打麻將，沒想到一上牌桌就停不下來，收假後又回去繼續輪班，在沒有休息的情況下，因過度勞累而引發眩暈症狀。

中國農民曆過了臘八就是年，年節前後傳統習俗為了討吉利、旺財運，時常與親朋好友相聚來幾圈麻將，試試好手氣。不過，還是要有所節制，不要過了頭，一名40多歲的中年男子因熬夜打麻將，犯了眩暈。

李宏信提醒，眩暈耳鳴都是現代人的文明病，主因除了壓力以外，作息失調及飲食過於精緻也會造成血管循環問題。一般採用促進血液循環藥物，來增加內耳細小血管的血流供應，若症狀需要長期治療則要以神經滋養、血管擴張等藥物為主。如果是急性眩暈、無法站立或是噁心想吐等嚴重的症狀，會緊急採用利尿劑來排除體內之鹽份及水份，以降低內耳壓力。

眩暈症可分為多種形態，而每個病人的陳述都不盡相同，嚴重的是天旋地轉，讓人無法站立或行走躺在床上，只好打119送到醫院急診，只有是右漂浮的感受左異右側，好像是站立在船上搖晃之感，或源源不絕之感等，而發生的原因甚多，但幾乎無法找到病灶，但只知道病變是發生在內耳前庭病變，有人則是內耳前庭及三半規管內之淋巴液過多而腫脹積水，其造成的原因為內耳循環不良引起，內耳神經萎縮，造成生理功能退化，而年輕人也會，其原因也有不少種說法，如常飲食會造成三高的食物，造成血管阻塞，又過度勞累、焦慮、緊張，或自律神經失調造成血管過度收縮，而血流不暢，使得內耳神經之血液及養份不足而引起的，有人發作的頻率較高，又有人會恐慌，因不知何時會突然發生，但最令人擔心的是，是否為腫瘤所引起的，是否是大腦或腦幹血管不暢，可能是中風之前兆等，必須降低這些造成生命之危機。

家醫科李政道醫師提醒，現代人作息不正常，工作壓力大，尤其是工作性質為輪班或排班的民眾，因生活作息難以調整，連帶飲食也無法正常用餐，對身體本來就有負擔，因此更需要多加休息調整身心。眩暈症治療並非1天2天，已經萎縮的內耳神經需要時間痊癒，因此不可以因症狀好轉就擅自停藥，一般療程至少需要3個月，若是長期眩暈才開始治療的患者，也可能需要配合治療1年以上，但只要把握治療黃金期，配合醫囑，就能得到良好的治療效果。