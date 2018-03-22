臉書賣藥品已違法 北市：持續清查

（中央社記者劉建邦台北22日電）透過網路買藥要小心，台北市議員黃向羣發現近期有民眾在臉書賣肝臟用維他命、心血管疾病等藥品，要求衛生局清查。衛生局今天說，網路賣藥已違法且罰鍰高，會派員在網路清查。

民進黨籍北市議員黃向羣今天表示，有民眾或業者透過臉書（Facebook）販賣未取得中央許可證明的藥物，內容標榜具療效，還是國外醫生指定處分，經查證後卻發現是未經衛生主管單位檢驗的禁藥。

他表示，販售藥品包含肝臟用維他命、皮膚用藥、心血管疾病等多種藥物，販售者刻意透過臉書等平台販售，造成衛生單位和檢警查緝困難，且藥事法規定，經中央衛生主管機關明令公告禁止製造、輸入、販賣或未經核准擅自輸入藥品都稱為禁藥，但北市衛生局半年內僅針對網路賣藥開罰300多件，都是針對散客，要求積極查緝。