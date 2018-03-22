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中央社

美301擬對陸開鍘 經長：台2類業者或受影響

中央社2018/03/22 15:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北22日電）美國總統川普將就中國的經濟侵略簽署備忘錄，外界推估為針對301調查的制裁行動，經濟部長沈榮津今天表示，台灣2類業者可能受到影響，並呼籲業者轉型升級，以降低外界衝擊。

美國總統川普預計在美東時間22日中午12時30分針對「中國的經濟侵略」簽署備忘錄；美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）則於聯邦眾院歲入委員會聽證上預告，中國在智慧財產權上對美國企業的侵害，是美中貿易間的嚴重問題，川普很快就會就「301調查」對中國做出制裁決定。

經濟部長沈榮津今天在經濟部業務會報前受訪表示，若美國針對301調查進行制裁，可能會對台灣2類業者造成影響，一是已經在中國大陸投資生產終端產品，交給中國大陸系統商或是銷往美國的台灣業者，二則是在台灣製造零組件或半成品，銷往中國大陸做成產品輸美的廠商。

沈榮津說，由於確切項目、範圍都仍不確定，會再請工業局及國際貿易局盤點較易受影響的產業及影響金額。

美國動作頻頻，面對全球貿易保護主義升溫的態勢，沈榮津表示會隨時掌握最新動態，並呼籲國內業者掌握國際產業發展趨勢以升級轉型，升級轉型後才有自主能力與競爭力，面對外界環境變化，衝擊就會相對降低。（編輯：李信寬）1070322

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