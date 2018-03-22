美301擬對陸開鍘 經長：台2類業者或受影響

（中央社記者廖禹揚台北22日電）美國總統川普將就中國的經濟侵略簽署備忘錄，外界推估為針對301調查的制裁行動，經濟部長沈榮津今天表示，台灣2類業者可能受到影響，並呼籲業者轉型升級，以降低外界衝擊。

美國總統川普預計在美東時間22日中午12時30分針對「中國的經濟侵略」簽署備忘錄；美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）則於聯邦眾院歲入委員會聽證上預告，中國在智慧財產權上對美國企業的侵害，是美中貿易間的嚴重問題，川普很快就會就「301調查」對中國做出制裁決定。

經濟部長沈榮津今天在經濟部業務會報前受訪表示，若美國針對301調查進行制裁，可能會對台灣2類業者造成影響，一是已經在中國大陸投資生產終端產品，交給中國大陸系統商或是銷往美國的台灣業者，二則是在台灣製造零組件或半成品，銷往中國大陸做成產品輸美的廠商。