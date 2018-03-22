學生自製LINE動態貼圖 上架受歡迎

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹縣忠信學校5名女學生，以她們各自特質設計出Q版人物，並搭配校園生活中的流行用語，製成多款動態貼圖，成功在LINE貼圖上架，立刻受到同學的喜愛與下載。

忠信學校多廣室科學生馬佳琳、陳虹期、莊千郁、劉昀晴、賴孟慧，花了數個月時間製作繪本，並延伸製作周邊商品，包括貼紙、別針、鋼印、杯墊與背包，另還有時下最受歡迎的LINE動態貼圖，上架不到一個月，已受到許多人喜愛。

賴孟慧受訪表示，忠信學校內有個空間叫做「氣質變化所」，其實就是一般學校的福利社，早期沒有收銀員，是採良心付錢的方式經營，繪本的故事主要敘述一名學生購物沒有付錢的故事，想藉此教導觀賞者要誠實，適合用來教育小朋友。