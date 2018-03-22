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廣編／雀巢可可脆片尋「熊」啟事　推出四大地圖限定包裝

本報訊2018/03/22 15:22
▲雀巢可可脆片尋「熊」啟事，推出四大地圖限定包裝。（圖／資料照片）
▲雀巢可可脆片尋「熊」啟事，推出四大地圖限定包裝。（圖／資料照片）

可可熊旅遊去？台灣雀巢可可脆片樂獻童趣巧思，兒童節前推出「尋找可可熊」限定包裝，邀請爸爸媽媽帶領孩子一起化身勇敢冒險家，吃早餐同時透過隨盒遊戲前往世界的四大神秘景點，找出可可熊下落。挑戰成功還有機會獲得全家暢遊新加坡環球影城之限量寶藏。現在就趕緊整裝旗鼓加入行列，一起尋「熊」去！

雀巢可可脆片營養好吃更好玩　四大地圖限定包裝送全家暢遊新加坡環球影城

KOKO KRUNCH®雀巢可可脆片富含全穀營養及膳食纖維，不只提供了多種維生素，還有鈣質與鐵質，可補充每日均衡早餐所需。尤其香濃巧克力風味深受大小朋友喜愛，搭配牛奶更是美味可口。不只好吃，雀巢可可脆片再推出「尋找可可熊」限定包裝；即日起至4月8日，活動期間找出隨盒背面地圖上的可可熊，拍照並備妥盒內專屬代碼，掃描QRcode進入網站，就可以參加抽獎。中獎者可得全家暢遊新加坡環球影城三天兩夜之旅（兩大兩小，市價約為台幣7萬5千元）。地圖共有亞馬遜河、南極洲、澳洲大堡礁、非洲大草原四款，完成挑戰四張地圖還可獲得多一次抽獎機會；讓孩子從玩樂中，探索世界。「尋找可可熊」特別版包裝僅於雀巢可可脆片原味包裝300g與170g隨盒附上，各大通路如全聯、頂好、JASONS超市、家樂福、大潤發、愛買均可購買。

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