台灣大攜手交大 培育千名科技教育師資

為讓人才根留台灣、解決科技教育師資欠缺問題，台灣大哥大基金會今天攜手國立交通大學，首度以企業社會責任CSR結合大學社會責任USR資源，啟動「科技教育師培計畫」，號召社會各界響應，籌募新台幣2500萬元，在未來一年培育1000 名師資、協助100所學校建置教學環境，向下紮根在地科技教育。

AI人工智慧時代來臨，科技教育成為全球各國的「亮點」政策，台灣從明年108學年度起將12年國教新課綱的「科技領域資訊教育課程」列為中小學必修科目，於此同時，台灣卻也面臨大陸「惠台31項措施」強力挖角台灣人才。

這項計劃已獲得台積電、聯發科和宏碁等大型企業、交大校友宣明智和成功大學等多個團隊的響應。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，去年起前進偏鄉推動Coding Fun偏鄉玩程式，培訓企業志工到偏鄉小學擔任程式設計營隊的教學講師，並培育在地種子師資，輔導偏鄉學校老師具備自行授課的教學能力。這次台灣大基金會進一步攜手交大啟動「科技教育師培計畫」，讓台灣下一代從小建立科技素養，為台灣培養未來的科技生力軍。

國立交通大學校長張懋中表示，未來是AI、VR、物聯網及大數據創造新價值的時代，交大身負培育未來資訊科技人才的重任，因此交大號召業界好友共襄盛舉，立即獲得台積電、聯發科技及宏碁響應合作、同行致遠。

目前中小學普遍缺乏「科技領域資訊教育課程」專業師資，在明年度課程正式起跑前，將由國立交通大學組織相關資源，配合課綱規劃提供輔助教材，並結合國立成功大學及其他各校的協助，從今年暑假開始在各縣市開設師培課程，建立教師認證評估學分制度；北台灣由交大與新北市、新竹縣市率先合作，成大帶頭負責中南部與花東地區的師資訓練，並由社團法人中華民國愛自造者學習協會協助配合，預計在一年內完成首批1000名師資培訓。

「科技教育師培計畫」將採用聯發科技的LinkIt物聯網開發平台，透過多種工具資源，如物聯網開發套件、Wi-Fi、藍芽等開發平台。

這項計畫中的e-教育平台開發小組，也與交大半導體產業聯盟合作，結合國內廠商相關平台與教材及培訓團隊結合，發展適合國內教育體系的e-educationplatform。（編輯：黃國倫）1070322