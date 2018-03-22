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即時跑馬燈新北市清明服務網上線　掃墓更便利不肖廠商謊稱女星遭家暴　賣肚臍貼天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
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新北市清明服務網上線　民眾掃墓更便利

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/22 16:05
▲因應清明節掃墓需求，新北市設置161個服務站，免費提供紙錢集中焚燒專用袋、礦泉水、鋤頭、鐮刀、手套等多項掃墓用具。（圖／新北市民政局提供）
▲因應清明節掃墓需求，新北市設置161個服務站，免費提供紙錢集中焚燒專用袋、礦泉水、鋤頭、鐮刀、手套等多項掃墓用具。（圖／新北市民政局提供）

因應清明節掃墓需求，「新北市清明服務網」提供民眾快速查詢各項清明服務措施，並從3月24日起在各區設置161個服務站，免費提供紙錢集中焚燒專用袋、礦泉水、鋤頭、鐮刀、手套等多項掃墓用具，讓民眾掃墓更便利。

新北市民政局殯葬處長黃秀川表示，新北市29區共有196座公立公墓，18座納骨塔，每年掃墓人潮破百萬，為服務及紓解清明期間公墓與納骨塔周邊交通壓力，除設置161個服務站，今年並規劃41條掃墓接駁專車路線及184輛接駁專車提供接駁服務，沿線採隨招隨停方式，疏解民眾掃墓車潮。

為鼓勵民眾紙錢集中焚燒，殯葬處也特製12萬份抹草皂，送給紙錢集中焚燒的民眾，共同為環境盡一份心力，林口區公所更限量加碼送5公升專用垃圾袋一包、貢寮加贈洗衣精或洗碗精一瓶、石門加贈5入口罩1包。

另外，還有多個公所於4月5日清明節當天，提供特色餐點供掃墓及納骨堂祭祖民眾食用，萬里區公所提供熱湯、炒米粉、綠豆湯、仙草等甜品；深坑準備紅豆湯、坪林備有米粉湯；三峽則提供咖啡、紅茶；石碇送當地特產的手工麵線。

為服務之前因興建翡翠水庫而遷村的石碇民眾返鄉掃墓，石碇區公所今年協調的交通船在翡翠水庫管理局主碼頭及永安碼頭，接駁時間為 4 月 4日、5 日，每日上午9點至下午4點（最末班船，去程上午11點，返程下午2點），提醒民眾特別注意。

民政局表示，為符合民眾使用手機瀏覽網站的習慣，今年「新北市清明服務網」更增加手機版功能，便利民眾隨時查詢交通管制路線、清明祭祀服務站、清明法會等資訊，歡迎民眾多加利用。

另外，新北市軍人忠靈祠也從3月24日、25日、31日及4月1日、4日至8日進行為期9天車輛與金爐管制，除提供免費接駁專車與代燒紙錢服務，並於服務櫃檯免費提供「祭祀方巾」，鼓勵家屬前來祭拜時開櫃擦拭先人骨灰罐，不僅可緬懷已故親人，也能整理骨櫃內部清潔。

關鍵字掃墓新北市清明服務網
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