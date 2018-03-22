新北市清明服務網上線　民眾掃墓更便利

因應清明節掃墓需求，「新北市清明服務網」提供民眾快速查詢各項清明服務措施，並從3月24日起在各區設置161個服務站，免費提供紙錢集中焚燒專用袋、礦泉水、鋤頭、鐮刀、手套等多項掃墓用具，讓民眾掃墓更便利。

新北市民政局殯葬處長黃秀川表示，新北市29區共有196座公立公墓，18座納骨塔，每年掃墓人潮破百萬，為服務及紓解清明期間公墓與納骨塔周邊交通壓力，除設置161個服務站，今年並規劃41條掃墓接駁專車路線及184輛接駁專車提供接駁服務，沿線採隨招隨停方式，疏解民眾掃墓車潮。