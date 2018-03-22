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台南火車站後站違停自行車　28日起拖吊取締

記者黃文博／台南報導2018/03/22 16:21
▲台南火車站後站違停自行車，交通局將拖吊取締。（圖／台南市交通局提供，2018.03.22
▲台南火車站後站違停自行車，交通局將拖吊取締。（圖／台南市交通局提供，2018.03.22

台南市政府交通局為改善火車站周邊自行車違停、棄置問題，經檢討該區周邊停車規畫後，已於成大光復校區西側前鋒路路段設置360席自行車專用停車區，並在人行道區域張貼宣導公告，勸導違停車輛移至合法劃設的停車區域，將從3月28日起執行違規自行車輛拖吊作業。

台南火車站後站成大周邊人行道長久遭自行車違停，甚至有多台廢棄車輛堆置，交通局經會同警察局及環保局等相關單位會勘瞭解，多屬學生與旅客所停放、棄置，已責請相關單位加強宣導作業，違者將依法拖吊。

交通局長林炎成表示，為美化市容、改善停車秩序，並還給行人乾淨的徒步空間，本階段取締重點為大學路（前鋒路-成大光復校區門口）人行道，及火車站後站南側地下道出入口一帶人行道區域，後續將再視民眾停車狀況做滾動式檢討改善。

停車管理處長黃俊傑指出，本階段取締意在改善人行道自行車違停、棄置問題，因目前尚無罰則及罰鍰，無須繳納車輛移置費及保管費。車主領車須攜帶身分證或其他足以證明身分證件（須具備相片、身分證統一編號、出生日期、居住地址等資料）及自行車鑰匙、或相關足資證明文件，至國平東路51號保管場辦理車輛指認，並填寫領車單領回車輛，違規自行車輛如經移置保管後公告逾3個月無人領回，將依規定以廢棄物移送本府環保局處理。

關鍵字台南火車站交通局成大光復校區
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