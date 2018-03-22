哈林大病後戒菸靠意志力苦撐　呼籲「小痛苦換大幸福」

庾澄慶（哈林）今（22）日參與董氏基金會舉辦的戒菸活動，現場他大方分享戒菸的血淚史，鼓勵大家一起參加「戒菸就贏」比賽。

哈林提到他菸齡15年，在工專時就開始抽菸，當時還有鼻炎，「有朋友告訴我抽菸可以舒緩鼻炎，我當真了，沒想到卻讓鼻炎更加嚴重。」在後來的一次機會，由於嚴重的過敏性鼻炎，剛好遇上發片，工作完晚上回家不能睡，晚上特別嚴重，持續這樣，之後住院，醫生沒辦法，整個呼吸系統，上呼吸道感染、咳嗽、失聲，讓他驚覺不能再這樣下去，因此痛定思痛戒菸。

接著他表示他在戒菸的時候，一開始很痛苦，還點煙但不抽，只為了讓空氣中有煙味，「我覺得戒菸一定要開始，而且這個有過程，就跟減肥一樣會有撞牆期，但是小小痛苦能換來大大幸福。」更強調戒菸最重要的在於「意志力」，「我的意志力很堅強，不舒服就用吃東西來解決，忍幾個月就成功了嘛，不要功虧一簣，成就感對自己的肯定很重要。」