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歐股盤前─Fed如預期升息 指數期貨漲跌互見

鉅亨網2018/03/22 15:31
鉅亨網 / NOWnews
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美國聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼，一如市場預期；週四 (22 日) 歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 3 點 27 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.03%，英國 FTSE 指數期貨下跌 0.12%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.17%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.04%。

CNBC 報導稱，Fed 於美東時間 21 日下午 2 點 (台北時間 22 日凌晨 2 點)，宣布升息 1 碼，聯邦資金利率目標區間，從 1.25%-1.5%，升至 1.5%-1.75%，一如市場預期。

這是 2018 年以來 Fed 首次升息，也是 2015 年底以來，第 6 次升息。

Fed 預期，2018 年將再升息 2 次，顯示對政府減稅、擴大支出，藉以刺激經濟成長、拉抬通膨的作法，抱持信心。

Fed 稱，多年未達目標值 (2%) 的通膨率，在近期經濟成長動能轉強的情況下，終將走高。

Fed 預測，2018 年美國經濟成長率可達 2.7%，高於去年 12 月的預測值 (2.5%)；2019 年經濟成長率，也從 2.1%，上修至 2.4%。

美國總統川普打算於美東時間週四，就智慧財產權侵權行為，宣布對中國商品課徵約 500 億美元關稅，貿易戰一觸即發。

歐洲產業消息方面，法國 Bolloré 集團、德國建材商 HeidelbergCement、義大利國家電力公司 (Enel)、Co-operative Bank，以及時裝品牌 Ted Baker，都將公布營收。

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〈美中貿易戰〉瑞信：貿易戰...〈聯發科建新總部〉明年年中...

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