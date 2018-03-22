〈美中貿易戰〉瑞信：貿易戰不會發生 一旦開打美國受

他解釋了他不擔心的最重要理由－美國在中國的直接投資，比亞洲國家在美國的投資金額，還高出 5 倍多。意思是，一旦貿易生出磨擦，美國所受到傷害會大得多。

據《CNBC》報導，瑞信全球股票策略主管 Andrew Garthwaite 表示，以經驗來看，市場對一些難以評估的風險往往反應過度，就像地緣政治及政治的風險常常就是如此。

隨著川普準備發布對中國投資及進口商品的廣泛限制，美中貿易戰引發不少憂心。瑞士信貸 (Credit Suisse) 全球股票主管表示，雖然風險難免，但是他對當前的情況「相對放鬆」。

Garthwaite 說，歷史證明了這一點。布希政府在 2002-2003 年所課徵的鋼鐵關稅，刺激了歐洲對柳橙產品的反制，這威脅了共和黨在農業州的選票，最終，美國在 2003 年底取消了關稅。

又如，雖然川普上任後退出了 TPP，但其他 11 國依舊努力談成協議，這是一個全球貿易協定的里程碑。

Garthwaite 對上周剛被任命為首席經濟顧問的 Larry Kudlow 同樣抱持信心，他說：「我必須假設最終明智的人會做出明智的事...... 你會認為他在經濟上是理性的。」