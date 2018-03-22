NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈新北市清明服務網上線　掃墓更便利不肖廠商謊稱女星遭家暴　賣肚臍貼天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
鉅亨網

〈美中貿易戰〉瑞信：貿易戰不會發生 一旦開打美國受

鉅亨網2018/03/22 15:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

隨著川普準備發布對中國投資及進口商品的廣泛限制，美中貿易戰引發不少憂心。瑞士信貸 (Credit Suisse) 全球股票主管表示，雖然風險難免，但是他對當前的情況「相對放鬆」。

據《CNBC》報導，瑞信全球股票策略主管 Andrew Garthwaite 表示，以經驗來看，市場對一些難以評估的風險往往反應過度，就像地緣政治及政治的風險常常就是如此。

他解釋了他不擔心的最重要理由－美國在中國的直接投資，比亞洲國家在美國的投資金額，還高出 5 倍多。意思是，一旦貿易生出磨擦，美國所受到傷害會大得多。

Garthwaite 說，歷史證明了這一點。布希政府在 2002-2003 年所課徵的鋼鐵關稅，刺激了歐洲對柳橙產品的反制，這威脅了共和黨在農業州的選票，最終，美國在 2003 年底取消了關稅。

又如，雖然川普上任後退出了 TPP，但其他 11 國依舊努力談成協議，這是一個全球貿易協定的里程碑。

Garthwaite 對上周剛被任命為首席經濟顧問的 Larry Kudlow 同樣抱持信心，他說：「我必須假設最終明智的人會做出明智的事...... 你會認為他在經濟上是理性的。」

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp貿易戰美中美國中國川普習近平headline
中國銀行股將公佈2014年...歐股盤前─Fed如預期升息...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan